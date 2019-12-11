Yozgat'ın Sorgun ilçesinde aç kalan domuz güpegündüz ilçe merkezine indi. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Olay önceki gün sabah saatlerinde işe çıkmak için yola çıkan bir vatandaş, otomobili ile seyir halindeyken önüne aniden domuz çıktı. Bunun üzerine vatandaş otomobili ile domuzu bir süre takip ettikten sonra takibi bıraktı. O anları vatandaş cep telefonuyla an ve an kaydetti.

YOZGAT 11 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.