Yozgat ve Ankara'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

YOZGAT ve Ankara'da, 7 ayrı adrese düzenlenen fuhuş operasyonunda, 1'i kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yozgat Asayiş Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliği ekipleri, Yerköy ilçesinde yaşayan H.G. isimli kadın ile H.D.'nin evlerinde fuhuş yapıldığı ihbarını aldı. Hemen harekete geçen ekipler ikilinin, Ankara'da yaşayan B. G, Y.B, F.U. isimli kişiler aracılığıyla kente getirdikleri kadınlara, zorla fuhuş yaptırdığını belirledi. Yozgat ve Ankara'da yapılan eş zamanlı baskında H.G., H.D. ile B.G., Y.B. ve F.U. yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fuhuş yaptırılan 5 kadın ile fuhuş yapan 15 kişi ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.



YOZGAT 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:15

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