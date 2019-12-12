Yozgat’ta 50 adet sikke ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda Roma dönemine ait 50 adet sikke ele geçirildi.

Akdağmadeni ilçesinde Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında durdurulan bir otomobilde Roma dönemine ait 50 sikke ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akdağmadeni ilçesi Yedişehirli köyü mevkiinde yapılan yol kontrolünde ihbar üzerine F.G. (41) yönetimindeki otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler bere içerisine saklanmış sikkeleri ele geçirdi. F.G.’nin tarihi eserleri Sivas’a götüreceği öğrenilirken, şüpheli gözaltına alındı.

YOZGAT 12 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:45

ÖĞLE 12:39

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:23

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.