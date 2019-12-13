Emniyet Müdürü Esertürk, muhtarların sorunlarını dinledi

Yozgat’ta mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yozgat il Emniyet Müdürü Murat Esertürk, suç ve suçlularla mücadele çalışmaları kapsamında muhtarların rolü üzerinde durarak “Herkes şunu bilsin ki suç işleyen karşılığını en şiddetli şekilde görecektir. Hem kolluk olarak bizden görecek hem de yargıdan görecek. Hak eden hak ettiği cezayı alacaktır” dedi.

Yozgat İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, Polis Evinde düzenlenen toplantıda muhtarlarla bir araya gelerek muhtarların sorunlarını dinledi. Esertürk, toplantıda merkezi idarenin ve yerel yönetimin vatandaşlar arasındaki en önemli irtibat noktasının muhtarlar olduğunu ifade etti.

Yozgat’ta sorumluluklarını yerine getirebilmek için muhtarlarla birlikte çalışacaklarını söyleyen Esertürk “Okullarda öğretmenlerimiz, camilerde imamlarımız mahalle halkıyla toplum destekli polislerimizle hep iletişim içerisinde olacağız. Biz kararlılıkla bir araya geldiğimizde karşımızda hiçbir suç örgütü duramaz. Yozgat’ta isteriz ki kavga dövüş olmasın. Herkes şunu bilsin ki suç işleyen karşılığını en şiddetli şekilde görecektir. Hem kolluk olarak bizden görecek hem de yargıdan görecek. Hak ettiği cezayı alacaktır. Bu nedenle dışarıdan ilimize gelen suç işlemeye niyet eden kişilerinde niyetini bozuyoruz. Bu konuda bütün ilçelerimizde de gerekli uygulamaları yapıyoruz. Bizim düşüncemiz biz kimsenin Yozgat’ta suç işlemesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Göreve geldiği günden itibaren uyuşturucu ile mücadelede kararlı bir şekilde ilerleyen Esertürk, Yozgat’ta uyuşturucu satışına ve kullanımına geçit vermeyeceklerini söyledi. Uyuşturucu konusunda da muhtarlarla irtibat halinde olacaklarını belirten Esertürk, “Yozgat’ta başka illere gidip hem kendi ihtiyaçlarını karşılayan hem de alıp başkalarına satan uyuşturucu satıcıları var. Bizim çalışmalarımız da bu satıcılara yönelik onlara asla izin vermeyeceğiz. Biz hiçbir çocuğumuzun zehirlenmesini istemiyoruz. Biz bu konuda gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Bu konuda da muhtarlarımızın desteklerine ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.

Emniyet Müdürü Esertürk’ün konuşmasının ardından muhtarlar, mahallelerinde yaşanan sorun ve isteklerini Esertürk’e iletti.

YOZGAT 13 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:16

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