Yozgat’ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu

Son haline kendisi bile inanamadı!

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Yozgat’ta bugün gerçekleştirilen Açık Öğretim Sınavı nedeniyle E88 AnkaraYozgat Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Sınava yetişmek için oluşan araç yoğunluğu E88 karayolunda kazaları da beraberinde getirdi. İki aracın birbirine çarptığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza yerine trafik ekiplerinin gelip tutanak tutmasıyla adaylar sınava gireceği okula hareket ettiler.

Yaşanan kaza ve yoğunluk nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken trafik ekipleri ise trafiğin akışını sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

YOZGAT 14 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:47

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