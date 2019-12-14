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Yozgat’ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu

İHA

Yozgat'ta bugün gerçekleştirilen Açık Öğretim Sınavı nedeniyle E88 AnkaraYozgat Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Yozgat’ta sınav yoğunluğu kazaya neden oldu

Yozgat’ta bugün gerçekleştirilen Açık Öğretim Sınavı nedeniyle E88 AnkaraYozgat Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu yaşandı.
Sınava yetişmek için oluşan araç yoğunluğu E88 karayolunda kazaları da beraberinde getirdi. İki aracın birbirine çarptığı trafik kazasında araçlarda maddi hasar oluştu. Kaza yerine trafik ekiplerinin gelip tutanak tutmasıyla adaylar sınava gireceği okula hareket ettiler.
Yaşanan kaza ve yoğunluk nedeniyle trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken trafik ekipleri ise trafiğin akışını sağlamak için yoğun çaba sarf etti.

YOZGAT

14 Aralık 2019 Cumartesi

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