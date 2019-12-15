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Türkiye’nin ve Yozgat’ın enleri seçilecek

İHA

Yozgat'ta eğitim alanında faaliyetlerini sürdüren AYÇ Okulları, başarı, onur ve vefa olmak üzere 3 ana dalda toplam 18 kategoride Türkiye ve Yozgat'ta 2019 yılının enlerini seçecek.

Türkiye’nin ve Yozgat’ın enleri seçilecek

Yozgat’ta eğitim alanında faaliyetlerini sürdüren AYÇ Okulları, başarı, onur ve vefa olmak üzere 3 ana dalda toplam 18 kategoride Türkiye ve Yozgat’ta 2019 yılının enlerini seçecek.
Yozgat AYÇ Okul Müdürü Ahmet Fahri Yaşar, düzenlediği basın toplantısında öğrencileri ile yapacakları etkinlik hakkında bilgi verdi. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri yılın enleri etkinliğini geleneksel hale getirdiklerini anlatan Yaşar, “Yozgat AYÇ Okulları 2019 yılının En’lerini seçiyor programı için toplanmış bulunmaktayız. Geleneksel olarak düzenlediğimiz bu programın ilkini geçen sene gerçekleştirdik. Beklentimizin daha üzerinde bir ilgi ve alaka oldu. Geçen sene tüm Yozgat’ta ve Türkiye’de 8 bin civarında oy kullanıldı. Bu sene ikincisini tekrarlayacağımız programda 18 dalda Yozgat’ın ve Türkiye’nin En’lerini seçeceğiz” dedi.
AYÇ Okulu Genel Koordinatörü Ferhat Erdem ise “Geçen sene çok kapsamlı olarak yaptığımız bir proje idi. Burada birçoğumuzda geçen sene vardınız hepimizin de tereddüdü vardı. Sayın Valimizin ve değerli basınımızın destekleriyle bunu çok kolay atlattık. Bir sıkıntı yaşamadık ve yaklaşık 20 gün gerek ulusal basında gerek yerel basında hep Yozgat AYÇ ve Enler konuşuldu. Esas amacımız geçen senede bahsetmiştik yaptıkları işlerle farkındalık oluşturan insanları daha öne çıkarmak. Ebetteki bunu yaparken Yozgat ve Türkiye’de buraya yazdığımız 18 kategoriden yaklaşık 70 kişiden ibaret değil. Buna eklemeler, çıkarmalar yapabilir. Gerek şehrimiz gerek ülkemiz coğrafi olarak çok büyük derya. Biz bu deryanın içine bir tas daldırdık içine ne geldiyse biz onları aldık, onları koyduk. Eğer sizlerin değerli Yozgat basınının değerli katkılarını görmeseydik biz bu kadar cesaretli olamazdık bu konuda. Emin olun her sene daha iyiye daha güzele mantığıyla Yozgat’a ait olma Yozgat’a layık olabilme mantığıyla sizlerin de desteğiyle projemizi çok daha büyüterek daha ileriye gideceğiz” şeklinde konuştu.
Etkinliğin Gala Gecesini 18 Ocak’ta yapacaklarını da belirten Erdem,” Bu sene çok önemli insanlar, önemli figürler var. Eminim ki bunların birçoğunu Yozgat’ın değerli oylarıyla, oylamanın sonunda seçilen kim olacaksa hayırlı olsun şimdiden. Onları, 11 Ocak Gala Gecesi’nde burada değerli Yozgat halkıyla buluşturmak istiyoruz. Bu konuda biz tek başımıza bir şey yapamayız. Hepimiz bir araya gelip hepimiz bu projenin paydaşları olabilmeliyiz bu projede. Çünkü konuşulan AYÇ Koleji değil Yozgat olmalı, Yozgat’ın değerleri ve Yozgat’ın yetenekleri olabilmelerini düşünüyorum. Yılın enlerini 18 kategoride seçiyoruz. Bunları başarı, vefa ve onur ödülleri olmak üzere 3 ana dalda seçiyoruz. Bu kategorilerimizde yaklaşık 80 ödül vermeyi planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.
Konuşmaların sonunda Yozgat’ta görev yapan basın mensupları da 2019 yılının enleri oylamasına katılarak projeye destek verdi.

YOZGAT

15 Aralık 2019 Pazar

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