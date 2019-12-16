Akdağmadeni’nde Siyer-i Nebi sınavı yapıldı

Anadolu Gençlik Derneği geleneksel hale getirdiği Siyeri Nebi sınavı Akdağmadeni ilçesinde gerçekleştirildi.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çeşitli liselerden başvuruların yapıldığı Siyeri Nebi Sınavı Akdağmadeni Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirildi.

Sınav hakkında bilgi veren Akdağmadeni Anadolu Gençlik Derneği Başkanı İrfan Salman, sınavın büyük bir heyecana vesile olduğunu söyledi. Gençlerin Peygamber Efendimizin hayatına ayetlerin diliyle baktığını ifade eden Salman, “Günümüz insanının her zamankinden daha çok peygamberimizin örnekliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi noktasında bu sınavın bir farkındalık oluşturması için önemli bir çalışmadır” dedi.

Sınava katılımın bu yıl da yoğun olduğunu kaydeden Salman, “Sınavın hazırlık aşamasına katkı sağlayanlara, sınavın gerçekleşmesinde katkısı olan öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ediyorum. Sınavda Türkiye genelinde ilk 5'e giren öğrencilerden birinciye 10 tam altın, ikinciye 7 tam altın, üçüncüye 5 altın, dördüncüye 4 altın beşinciye 3 altın hediye edilecek” diye konuştu.

YOZGAT 16 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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