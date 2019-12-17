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Yozgat zabıtasından ‘şırıngalı çikolata’ denetimi

İHA

Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri, il genelindeki okul kantinlerinde ve çevresindeki marketlerde son günlerde gündemde yer alan ve iki çocuğun hayatını kaybettiği 'şırıngalı çikolata' ile ilgili denetim gerçekleştirdi.

Yozgat zabıtasından ‘şırıngalı çikolata’ denetimi

Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri, il genelindeki okul kantinlerinde ve çevresindeki marketlerde son günlerde gündemde yer alan ve iki çocuğun hayatını kaybettiği ‘şırıngalı çikolata’ ile ilgili denetim gerçekleştirdi.
Ankara ve Diyarbakır'da iki çocuğun şırınga şeklindeki çikolatanın kapağının boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetmesi sonucu Yozgat Belediyesi Zabıta ekipleri de harekete geçti. Zabıta ekipleri farklı mahallelerde bulunan çok sayıda okul kantinlerinde ve çevresindeki marketlerde şırıngalı çikolata, slime adı verilen oyun hamuru ve son kullanma tarihi geçen ürünlerin denetimlerini yaparak uyarılarda bulundu.
Vatandaşların sağlığı için çalışmalarını aralıksız sürdüren zabıta ekiplerinin denetimlerini sıklıkla sürdüreceği bildirildi.
Vatandaşların sağlıkları açısından her türlü hassasiyeti gösterdiklerini söyleyen market sahibi Tolga Özer, “Bu işi yapan ticaretle uğraşan kişilerin özellikle gıda sektöründe sağlık konusuna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle çocuk gurubuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Bu tip istenmeyen olaylara mahal vermemek için bu tür gıdaların satışına kesinlikle onay vermememiz gerekiyor. Bu ürünlerden doğacak sıkıntıların önüne geçmek için kontrol şart, dikkatli olmak gerekiyor” dedi.
Cüneyt Okur isimli market sahibi ise, “Biz çocuklarımızın sağlığı için kesinlikle bu tür ürünleri satmıyoruz. O çocuklar bizim de çocuklarımız, onların da sağlığı için mümkün olduğunca markalı ve faydalı ürünler satmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda son tüketim tarihine dikkat ediyoruz. Biz bu zamana kadar bu mahallede 25 yıldır faaliyetteyiz. Herhangi bir konuyla karşılaşmadık, elimizden geldiği kadar güvenli ürünler satmaya çalışıyoruz.
Zabıtanın ürünlerinden memnunuz, sürekli denetimini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

YOZGAT

17 Aralık 2019 Salı

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