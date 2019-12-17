Yılbaşı hindileri el yakıyor

Yılbaşına sayılı günler kala Yozgat’ta hindiler pazara indi. Yılbaşı öncesi hindiler 150200 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.

Yozgat’ta yılbaşı geleneklerinin başında yer alan hindiler, satışa çıktı. 150 ila 200 lira arasında satışa sunulan hindiler alıcısını bekliyor. Yozgat’ın Fakıbeyli köyünde yetiştirdiği hindilerin satışını yaptığını ifade eden İhsan Yurdagül, hindilerin ağırlığının 1315 kilo arasında değiştiğini ve buna göre fiyatlandırma yapıldığını söyledi. Pazara 10 adet hindi getirdiğini söyleyen Yurdagül, “Bilindiği gibi hindi her zaman satılan bir hayvan değil. Özellikle yılbaşı öncesi satılıyor. Bu nedenle hindi fiyatları biraz pahalı oluyor. Bu yıl hindiyi 150 ila 200 lira arasında satışa sunduk. Dileğimiz hindilerin hepsinin satılması” dedi.

150 ila 200 lira arasında satışa sunulan hindi fiyatlarını pahalı bulan vatandaşlardan Abdullah Demir ise “Bölgemizde hindi çokça yetiştiriliyor olmasına rağmen fiyatlar oldukça pahalı. Yılbaşı nedeniyle fiyatlar çok yüksek. Böyle devam ederse yılbaşında hindinin yerini tavuk alacak” şeklinde konuştu.

YOZGAT 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:19

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