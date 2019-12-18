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Freni boşalan iş makinesi 3 otomobile çarptı: 2 yaralı

DHA

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, rampa inerken freni boşalan iş makinesinin park halindeki 3 otomobile ve evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, rampa inerken freni boşalan iş makinesinin park halindeki 3 otomobile ve evin bahçe duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezi Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Ünsal A. (29) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen iş makinesi, rampa inerken freni boşalınca kontrolden çıktı. İş makinesi, önce yol kenarında park halindeki 3 otomobile, ardından yine kol kenarında bulunan evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, iş makinesinin çarptığı 66 T 808 plakalı otomobilde bulunan Abdulkadir Özdemir ve Recep Demirci yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YOZGAT

18 Aralık 2019 Çarşamba

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