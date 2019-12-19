Fatih Erbakan’dan Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Başkanlığına teşekkür plaketi

Ankara’da gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresine ilk ulaşan ve büyük bir gurupla katılan Yozgat İl ve İlçe teşkilatına Genel Başkan Fatih Erbakan teşekkür plaketi takdim etti.

Ankara Arena Spor Salonu’nda 17 Kasım’da gerçekleştirilen Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresine il ve ilçe teşkilatları olarak yoğun bir gurupla katılan ve salona ilk ulaşan Yeniden Refah Partisi Yozgat İl Teşkilatına Genel Başkan Fatih Erbakan teşekkür plaketi verdi. Teşekkür plaketini Genel Başkan Fatih Erbakan’dan Yozgat adına Yeniden Refah Partisi İl Başkan Yardımcısı Kamil Doğandemir aldı.

Ankara’da Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde düzenlenen törenle teşekkür belgesini alan İl Başkan Yardımcısı Doğandemir, Genel Başkan Fatih Erbakan’a teşekkür etti.

YOZGAT 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:20

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