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Başkan Köse’den Cami Cemaatine Çorba İkramı

İHA

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Tarihi Çapanoğlu Büyük Camisinde kılınan sabah namazının ardından cami cemaatine sıcak çorba ikramında bulundu.

Başkan Köse’den Cami Cemaatine Çorba İkramı

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Tarihi Çapanoğlu Büyük Camisinde kılınan sabah namazının ardından cami cemaatine sıcak çorba ikramında bulundu.
Çorba dağıtımı, cami cemaatince memnuniyetle karşılandı. Dağıtıma yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yaptıkları açıklamalarda “Namaz çıkışı başkanımızın bu sürprizi bizi son derece mutlu etti. Sıcak çorba ve ekmeklerimizi cami cemaati ile birlikte aynı sofrada yeme fırsatı bulduk. Bu vesile ile bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandılar.
Yapılan etkinlik hakkında açıklama yapan Başkan Köse, ''Sosyal belediyecilik anlayışı ile bu hizmeti sunduk. Birlik ve beraberliğimizin tesisi için ilimizde yaşayan her hemşerimize ulaşmak istiyoruz. Hemşerilerimizin gösterdiği ilgi ve namaz sonrası yaptıkları dualar son derece anlamlı ve önemli. İkramlarımız devam edecek. Kıymetli hemşerilerimize afiyet olsun" dedi.

YOZGAT

20 Aralık 2019 Cuma

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