Yozgat’ta kışlık kıyafet satışları beklenen ilgiyi görmedi

Yozgat’ta mağazaların reyonlarını süsleyen kışlık kıyafetler havaların sıcak geçmesi nedeniyle beklenen ilgiyi görmüyor.

Yozgat’ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve beklenen karın yağmaması nedeniyle tezgâhlarda yerini alan kışlık kıyafetler vatandaşlar tarafından ilgi görmüyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kışlık kıyafet satışlarında bekledikleri hareketliliği bulamayan esnaf, karın yağıp havaların soğumasını bekliyor.

Yozgat’ta uzun yıllar giyim sektörüyle uğraşan Soner Günal, havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle İşlerin durma noktasına geldiğini söyledi. Bazen siftah yapamadan iş yerini kapattığını belirten Günal, karın yağıp havaların soğumasıyla işlerinde artış yaşanacağını dile getirdi. Günal her yıl olduğu gibi kış mevsimiyle birlikte reyonları kıyafetlerle doldurduklarını ifade ederek “Yozgat coğrafi konum itibariyle kışı sert geçen bir ilimiz. Bu nedenle reyonlarımızı kışlık kıyafetlerle donattık. Fakat hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kışlık kıyafet satışlarını büyük ölçüde etkiledi. Havanın sıcak geçmesi dolayısıyla kışlık kıyafetlere vatandaşların ilgisi yok. Geçen yıl bu ayda soğuktan paltosuz şapkasız dışarı çıkılmazdı. Hava çok soğuk olurdu. Aralık ayındayız ama yazdan kalma günler hala devam ediyor. Bu yüzden vatandaşlarda kışlık giysi ihtiyacı hissetmiyor. Şu sıralar mağazamıza gelen müşteriler sadece bakmakla yetiniyor” dedi.

YOZGAT 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:20

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