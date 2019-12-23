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Yozgat Belediyesi’nden muhtarlara yeni yer

İHA

Yozgat Belediyesi tarafından yapılarak hizmete açılan yeni hal binası yavaş yavaş hareketlenmeye devam edilirken Belediye Başkanı Celal Köse'nin çalışmaları Belediye Meclisinin de onayı ile Abide İşhanı'nda bulunan Muhtarlar Derneği Yeni Hal Binası'na taşındı.

Yozgat Belediyesi’nden muhtarlara yeni yer

Yozgat Belediyesi tarafından yapılarak hizmete açılan yeni hal binası yavaş yavaş hareketlenmeye devam edilirken Belediye Başkanı Celal Köse’nin çalışmaları Belediye Meclisinin de onayı ile Abide İşhanı’nda bulunan Muhtarlar Derneği Yeni Hal Binası’na taşındı.
Belediye Başkanı Celal Köse, Belediye Başkan Yardımcıları Murat Tanışman ve Serdar Açıkgöz ile birlikte tüm mahalle muhtarlarının katıldığı törenle açılışı yapılan Muhtarlar Derneği yeni yeri olan Hal Binası’nın en üst katında hizmet vermeye devam edecek.
Yozgat Belediyesi tarafından tahsis edilen yeni dernek yerinin açılışını muhtarlar ile birlikte Belediye Başkanı Celal Köse yaptı. Köse açılış öncesi bir konuşma yaparak yeni hizmet yerinin muhtarlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, ”Daha önce Muhtarlar Derneği’nin yeri Abide İşhanı içerisindeydi. Geçmiş dönem Belediye Başkanlarımızdan Yusuf Başer ağabeyimizin eseri idi. Muhtarlarımız uzun bir süredir Abide İşhanı’nda hizmet veriyorlardı. Yeni Hal Binamız yapıldıktan sonra da belediyemizin yanında olmasının daha iyi olacağını düşündük. Hem muhtarlarımız için hem de vatandaşlarımızın daha iyi hizmet almaları için böyle bir çalışma yapmak istedik. Muhtarlarımızın gün yüzüne çıkmaları ve de onlara kurumsal bir kimlik vermek adına da bu çalışmayı yaptık. Belediye Meclis üyelerimizin de desteğini alarak burayı hizmete açtık. Muhtarlar Derneği Başkanı Abbas Ergül’de yeni bir yerin muhtarları onure edeceğini dile getirdi. Bizde bu çalışma ile muhtarların çalışma arkadaşımız olduğunu gösterdik ve hissettirdik. İnşallah hayırlı hizmetler yapmak nasip olur” ifadelerini kullandı.

YOZGAT

23 Aralık 2019 Pazartesi

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