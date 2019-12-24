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İşitme engelli judocular engel tanımıyor

İHA

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Ocak ayında düzenlenecek Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Turgay Mahir Aksoy, Muhammed Ali Eraslan ve Hüseyin Susuz, milli takıma seçilerek uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek istiyorlar.

İşitme engelli judocular engel tanımıyor

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Ocak ayında düzenlenecek Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Turgay Mahir Aksoy, Muhammed Ali Eraslan ve Hüseyin Susuz, milli takıma seçilerek uluslararası müsabakalarda Türkiye’yi temsil etmek istiyorlar.
Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Judo kursuna katılan işitme engelli sporcular Turgay Mahir Aksoy, Muhammed Ali Eraslan ve Hüseyin Susuz, antrenörleri Veysel Gezergün öncülüğünde Ocak ayında düzenlenecek olan İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Hafta boyunca birbirinden zorlu antrenman temposuyla şampiyonaya hazırlanan işitme engelli sporcular, Türkiye şampiyonasında başarılı olarak milli takımlara seçilmek istiyor.
Azimleri ve spor sevgileriyle hayattan hiç kopmayan işitme engelli sporcular, 4 yıldır judo sporunu severek yapıyorlar ve diğer engelli arkadaşlarına da örnek olmak istiyorlar.
Sporcularını Türkiye şampiyonasına hazırlayan antrenör Veysel Gezergün, şampiyonada milli takımlara sporcu göndermek amacında olduklarını söyledi. Gezergün, “İşitme engelli sporcularımızla yaklaşık 4 senedir çalışmalarımız devam ediyor. Bu seneki hedefimiz 2020 Ocak ayında yapılacak olan Türkiye şampiyonasında, şampiyon çıkarıp sporcularımızı milli takıma gönderdikten sonra ülkemizi temsil etmeyi düşünüyoruz. Bunun yanı sıra bizim diğer hedefimiz, Yozgat’taki bütün işitme engelli kardeşlerimizi spora davet etmek. Biz bu sporcularımıza engelli demiyoruz, engel tanımazlar diyoruz onları salonumuza bekliyoruz” dedi.
İşitme engelli sporculardan Turgay Mahir Aksoy ise, “Yakında İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası'na katılacağız. Milli takıma seçilmek istiyoruz. İnşallah olur, bu konuda engel tanımıyoruz. Herkesi salona davet ediyoruz. 4 yıl oldu judoya başlayalı, gönüllü olarak kendi isteğimle başladım. Çok da memnunum, bu sporu severek yapıyorum. İşitme kaybım yüzde 50 ve görme kaybım da var ama buna karşın judo sporuna devam ediyorum” şeklinde konuştu.

YOZGAT

24 Aralık 2019 Salı

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