Yozgat’ta kar etkisini gösterdi

O değil!

Onu tanıdınız mı?

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Uzun süre hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta beklenen kar yağışı sabah saatlerinden itibaren başladı.

Yozgat’ta devam eden sağanak yağış yerini sabah saatleri itibariyle kara bıraktı. Lapa lapa yağan kar, kent meydanını kısa sürede beyaza bürüdü. Öğrenciler okula gitmek için otobüs duraklarında uzun kuyruklar oluştururken bazı vatandaşlar ise karın keyfini fotoğraf çekerek çıkardı. Kimi vatandaşlar da kar yağışı sonrası iş yerlerinin önünü temizlerken vatandaşlar yürümekte zorluk çekti.

Kar kent meydanında kartpostallık görüntülerin oluşmasını sağladı.

YOZGAT 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:23

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:53

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