Yozgat’ta tır devrildi: 1 yaralı

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkan tırın tarlaya devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza YozgatYerköy karayolunun 27. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cafer Erkmen yönetimindeki 76 DK 946 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada tır şoförü Cafer Erkmen yaralandı. Tırın yan yattığını gören sürücülerin haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Cafer Erkmen’e müdahalede bulunarak Yerköy Devlet Hastanesine sevk etti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Devrilen tır vinç yardımıyla kaldırıldı.

YOZGAT 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:23

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