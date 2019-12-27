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Yozgat’ta ‘Gitme Ey Yolcu’ tiyatro oyunu sergilendi

İHA

Yozgat'ta Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası dolayısıyla "Gitme Ey Yolcu" isimli tiyatro oyunu başarılı oyuncu Ahmet Yenilmez'in tek kişilik performansı ile tiyatro severler ile buluştu.

Yozgat’ta ‘Gitme Ey Yolcu’ tiyatro oyunu sergilendi

Yozgat’ta Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası dolayısıyla “Gitme Ey Yolcu” isimli tiyatro oyunu başarılı oyuncu Ahmet Yenilmez’in tek kişilik performansı ile tiyatro severler ile buluştu.
Yozgat Valiliği, Yozgat Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü katkılarıyla Yozgat Belediyesi Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenen “Gitme Ey Yolcu” isimli tiyatro oyununa Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Belediye Başkanı Yardımcısı Murat Tanışman, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinlikleri kapsamında sergilenen oyunda Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlere yer verildi ve günümüze göndermeler yapıldı. Oyunu büyük bir dikkatle izleyen katılımcıların zaman zaman duygu dolu anlar yaşadığı görülürken katılımcılar oyun sonunda tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’i ayakta alkışladı. Yozgat Valisi Kadir Çakır, oyuncu Ahmet Yenilmez’e teşekkür plaketi takdim etti. Program hatıra fotoğrafı çekiminin ardından son buldu.
Tiyatro gösteriminin ardından katılımcılar, Mehmet Akif Ersoy’un resimlerinin yer aldığı sergiyi gezdi.
Ülke insanının Mehmet Akif Ersoy’u tanıma ve bilme zaruretinin olduğunu belirten tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez yaptığı açıklamada “Ülkemizde ilk kez bu yıl sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2027 Aralık Mehmet Akif Ersoy haftası ilan edildi. Milli mücadelemizin abide şahsiyetlerinden, İstiklal Marşımızın şairi, birinci meclisin mebusu, sporcu, bilim adamı gibi birçok kimliği bünyesinde barındıran Mehmet Akif Ersoy’un nesiller tarafından bilinme zarureti vardır. Safahatı okuduğunuzda sanki o günleri bugün yaşamış gibi olursunuz. Gerek çıkardığı dergiler gerek yazdığı yazılarına ve şiirlerine bakıldığı zaman sanki bugüne dair bir şeyler söylüyor. O yüzden
Mehmet Akif Ersoy’un ülke insanı tarafından daha iyi tanınması için bu hafta vesile oldu. Bu nedenle Yozgat’ta bulunuyoruz. Yozgat Valiliğimiz, Belediyemiz, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz el ele vererek bu programı düzenlediler” dedi.
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili ilk tiyatro oyununu kendisinin sahneye koyduğunu da dile getiren Yenilmez, “ Oyunumuzu Yozgat’ta sahnelemek için burada bulunmaktayız. Akif Yozgat’a gelmiş. Burada bir müddet kalmış, tekrar yıllar sonra onu en azından rol anlamında canlandıran biri olarak burada anmış olmak benim için ayrıca bir gurur vesilesi” şeklinde konuştu.

YOZGAT

27 Aralık 2019 Cuma

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