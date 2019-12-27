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Yozgat’ta dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca belirli aralıklarla devam etti.

Yozgat’ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürdü. Öğrenciler okullarına, çalışanlar da mesailerine kar yağışı altında gitti. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerindeki karları temizlerken, esnaflar ise iş yerlerinin önünü temizledi. Yozgat Belediyesi karla mücadele ekipleri de kaldırımları temizleyerek güne başladı. Aralıksız devam eden kar yağışı sonrası kentin yüksek kesimlerinde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

YOZGAT 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:46

İKİNDİ 15:09

AKŞAM 17:29

YATSI 18:54

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