Yozgat'ta 26 ayrı hırsızlığa 2 tutuklama

YOZGAT'ın Akdağmadeni, Saraykent, Sarıkaya ve Sorgun ilçelerinde 26 ayrı hırsızlık olayına karışan 2 kişi, jandarmanın çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

4 ilçede çeşitli tarihlerde meydana gelen 26 ayrı hırsızlık olayının failleri, Yozgat İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Plaka tanıma sistemi ve güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen jandarma, hırsızlık olaylarının faillerinin E.Y. ve E.T. olduğunu belirledi. Şüpheliler, Sarıkaya ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 26 ayrı hırsızlık olayında çalınan malzemeler ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin çeşitliliği dikkat çekti. İnşaat malzemesinden, elektrikli ev aletlerine, mutfak eşyalarından tarımsal sulama motorlarına, otomobil parçalarından derin kuyu pompalarına kadar birçok malzeme sahiplerine teslim edildi. Jandarmada yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve E.T. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.



YOZGAT 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:24

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