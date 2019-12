Çözüm Koleji, gazeteci Yılmaz’ı konuk etti

Yozgat Çözüm Koleji, kariyer günleri etkinlikleri kapsamında Çamlık Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Tarık Yılmaz’ı konuk etti.

Yozgat Çözüm Koleji, her ay gerçekleştirdiği kariyer günlerinde öğrencileri meslekler konusunda bilgilendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Çözüm Kolejinin bu ay ki konuğu Çamlık Medya Grubu Genel Yayın Yönetmeni Tarık Yılmaz oldu. Yılmaz, okulun konferans salonunda öğrencilere gazetecilik mesleğini anlattı.

Gazeteciliğe 20 yıl önce gazete dağıtımı ile başladığını anlatan Yılmaz, “Gazeteciliğe önce dağıtım yaparak başladım. O günlerde haberlere de çıkıyordum ve bu sayede haber yazmayı da öğrendim. Askere gittikten sonra fiili olarak mesleğe başladım. Yaklaşık 20 yıl oldu. Gazetecilikte tarafsız olmak için önce taraflı olmak gerekiyor. Yozgat’ta gazetecilik yapıyorsanız Yozgat’tan tarafa Türkiye’de gazetecilik yapıyorsanız Türkiye’den tarafa olmak zorundasınız” dedi.

Gazeteciliğin aşkla yapılan bir meslek olduğunu da belirten Yılmaz, gazetecinin en büyük silahının kalemi olduğuna dikkat çekti. Yılmaz, “Gazeteci yenilikçidir, öncüdür ve her zaman üretir. Üretken olursanız hayata bakış açınız da çok farklı olur. Her zaman birilerinden fikir alın, tartışın ama asla kendi doğrularınızdan vazgeçmeyin. Biz de Çamlık Medya Grubu bünyesinde Çamlık Gazetesi ve Çamlık Televizyonu olarak hep ileriyi düşündük, zoru başardık ve şimdi Yozgat’ta tarafsız, doğru ve ilkeli bir yayın hayatı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda Yozgat Çözüm Koleji Sosyal Faaliyetler Koordinasyonu Hacı Hatipoğlu, Yılmaz’a teşekkür ederek plaket takdim etti.

