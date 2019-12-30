Yozgat Belediyesi şehrin elektriğini güneşten üretecek

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, belediye meclisi kararıyla güneş enerji santrali kurma kararı aldıklarını belirterek projeyi bir an önce hayata geçireceklerini söyledi.

Yozgat Belediyesi, meclis kararı ile aldığı güneş enerji santrali projesinin ihalesini gerçekleştirdi. Şehrin tükettiği elektrik enerjisinin güneş enerjisinden karşılanacağını anlatan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, projenin bir an önce hayata geçmesi için çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Şehrin su ihtiyacının Musabeyli Cemil Çiçek Barajı'ndan elektrik enerjisi ile sağladığını ve aylık ortalama bir milyon lira elektrik faturası ödediklerini hatırlanan Köse, bu proje ile birlikte şehrin elektrik giderlerinin güneş enerji santrallerinden karşılayacaklarını söyledi.

Nüfus oranına göre Yozgat Belediyesi'nin en fazla elektrik faturası ödeyen belediyelerin başında geldiğini de vurgulayan Köse, “Fatura giderlerini azaltmak ve belediyeye gelir sağlamak için belediye meclisinde güneş enerji santrali kurma kararı aldık. İllerde 5 Mw'ttan fazla ruhsat verilmiyordu. Biz durumumuzu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiğimizde tükettiğimiz kadar elektrik üretip satma lisansımızı Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızdan aldık" dedi.

Köse, konuşmalarını şu sözlerle sürdürdü: "Terfi istasyonlarımızın olduğu bölgedeki mera alının tahsisini istedik, zaman kaybetmemek için de proje ihalemizi yaptık. Şuan projemiz hazırlanıyor. 2020 ortalarında projemizi hayata geçireceğiz. Tahmini 15 milyon dolarlık bir yatırım sağlanmış olacak. Aylık bir milyon 200 bin ile bir milyon 500 lira arasında elektrik satmış olacağız. Bu da belediyemize önemli bir katkı sağlamış olacak"

YOZGAT 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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