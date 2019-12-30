Yozgat Şehir Hastanesi’nde anne ve bebekler güvende

Anne & Bebek Dostu Hastane unvanına sahip Yozgat Şehir Hastanesi’nde, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından kullanılan ileri teknoloji ile doğum sonrası bebek kaçırılması ya da karıştırılması ihtimali ortadan kaldırılıyor.

Sürekli değişmekte olan teknolojinin etkin şekilde kullanıldığı Anne & Bebek Dostu Hastane unvanına sahip Yozgat Şehir Hastanesi’nde, Rönesans İşletme Hizmetleri tarafından kullanılan teknolojik altyapı, doğum sonrası bebek kaçırılması ya da karıştırılması ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Dijital hastanecilik konseptiyle işletilen, tüm hizmetlerin Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile entegre olmasının sağlandığı hastanede, operasyonlar anlık olarak takip edilerek, kullanılan mobil uygulamalar ile daha hızlı ve etkin hizmet sunuluyor.

Rönesans İşletme Hizmetleri; “Kamu Özel İşbirliği” (PPP) modeli ile işletilen ve “Seviye 7 Tam Dijital Hastane" olarak tescil edilen Avrupa'nın ilk ve tek hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesi’nde, maksimum hizmet kalitesi için gelişen teknolojinin tüm imkanlarını kullanıyor. RİH’in kullandığı teknoloji sayesinde, hastane çalışanlarının, hastaların ve hasta yakınlarının memnuniyeti arttırılarak, kaliteli sağlık hizmetinin tüm gerekleri yerine getiriliyor.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde, birçok süreçte olduğu gibi anne bebek güvenliğinin sağlanmasında da dünyada kabul görmüş RFID (Radyo Frekanslı Tanımlama Sistemleri) teknolojisi kullanılıyor. Bu sayede doğum sonrası bebek kaçırılması ya da karıştırılması ihtimali ortadan kaldırılıyor.

Anne ve bebek kayıt süreci

“Pembe Kod” takip süreci, annenin doğum hastası olarak hastaneye yatışı ile başlıyor. Öncelikle, hastaya aktif veri taşıyıcı atanması yapılıyor. Annenin yatış bilgileri hemşire tarafından HBYS’ye (Hastane Bilgi Yönetim Sistemi) giriliyor. Bu adımdan sonra dezenfekte edilmiş olan bileklik, diğer kimlik tanımlayıcı bilekliğin yanına takılıyor. Anne kayıt süreç akışından sonra anne doğumhane veya ameliyathaneye alınarak doğum gerçekleştiriliyor. Doğum sonrasında, bebek kaydı ve aktif veri taşıyıcısı atama işlemleri Lighthouse Mobil üzerinden gerçekleştiriliyor. Bebeğe ait olan cinsiyet, isim, güvenli bölge gibi bilgiler girilerek bebek kaydı tamamlanıyor. Kayıt işleminden sonra bebeğe takılacak olan aktif veri taşıyıcısının ataması yapılarak, atanan taşıyıcı dezenfekte edildikten sonra bebeğin ayak bileğine takılıyor.

Anne bebek eşleşme süreci

Doğumdan sonra anne hasta odasına bebek ise kontrolleri yapılmak üzere bebek bakım odasına alınıyor. Kontrolleri tamamlanan bebek, annesine teslim edilirken bebeğin doğru anneye teslim edildiği teyit ediliyor. Anne ve bebek aktif veri taşıyıcıları yan yana getirilip, butonlarına basılarak eşleşme durumları kontrol ediliyor. Eğer, bebek anneye ait değilse aktif veri taşıyıcılarının üzerinde bulunan ledler kırmızı yanarak uyarı veriyor. Bu sayede bebeğin karışması gibi ciddi bir sorunun önüne geçiliyor. Bu işlem bebek ile annenin her buluşmasında tekrarlanıyor.

Pembe kod alarmı ve diğer alarm süreçleri

Bebek güvenliği sistemi kapsamında başta pembe kod alarmı olmak üzere, her açıdan güvenliği sağlamak ve bebeklerin hastane içindeki takibini kolaylaştırmak için birçok alarm sistemi devreye giriyor. Bebeğe takılı olan baktif veri taşıyıcısında herhangi bir nedenle sistemsel bir erişim problemi yaşandığında bebek kaçırılma ihtimaline karşı yine alarm oluşturularak bebeğin kontrolü sağlanıyor.

Bebeğin sorumlu hemşiresi olmadan izinsiz bir şekilde odası ya da servisinin dışına çıkarılması durumunda pembe kod alarmı devreye giriyor. Oluşturulan tüm bu uyarılar yetkilendirilen kişilere sms, mail veya Lighthouse mobil üzerinden iletilerek güvenlik sağlanıyor.

Taburcu süreçleri

Anne ve bebeğin taburcu olma zamanları geldiğinde HBYS sisteminden taburcu işlemi yapıldıktan sonra Lighthouse Mobil sistemi, HBYS ve Lighthouse Mobil entegrasyonu sayesinde otomatik olarak bileklik kapatma durumuna geçiyor. HBYS üzerinden taburculuk işlemi gerçekleştirilen anne ve bebeğin bileklikleri kesilerek RFID sistemi sonlandırılıyor. HBYS sisteminden taburcu işlemi yapılmadan bileklik kesilirse sistem otomatik olarak alarm veriyor. İşleyen tüm bu süreçler hastane içerisinde anne ve bebeğin takibinin kolayca yapılabilmesini sağlıyor.

YOZGAT 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:24

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