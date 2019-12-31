Yozgat’ta 2 bin 20 adet çam fidanı dağıtıldı

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Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ,‘Ağaç Kesme Fidan Dik” sloganı ile vatandaşlara çam fidanı dağıttı.

Yozgat Cumhuriyet Meydanında düzenlenen çam dağıtım törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yozgat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri vatandaşlara 2 bin 20 adet çam fidanı dağıttı. 2 bin 20 adet çam fidanı yaklaşık yarım saat içerisinde bitti. Ekipler fidan dağıtım töreninde yılbaşı eğlencelerinde çamların kesilmemesi, onların yerine fidan dikilmesi gerektiğine dikkat çekti.

YOZGAT 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:25

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