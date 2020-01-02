Geleceğin güreşçileri Yozgat’ta yetişiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Geleceğin güreşçileri Yozgat’ta yetişiyor

İHA

Ata sporu güreşte Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkaran Yozgat'ta geleceğin güreşçileri, Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Geleceğin güreşçileri Yozgat’ta yetişiyor

Ata sporu güreşte Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkaran Yozgat’ta geleceğin güreşçileri, Türkiye’yi temsil etmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
Celal Atik, Nasuh Akar, Necmi Gençalp ve Rıza Kayaalp gibi şampiyon güreşçilerin yetiştiği Yozgat’ta Güreş Eğitim Merkezi’nde antrenmanlarına devam eden grekoromen sitil güreşçileri, Rıza Kayaalp gibi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak için çalışıyor. Güreş Antrenörü Atilla Kirazlı yönetiminde antrenmanlarına devam eden ve kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda önemli başarılar elde eden genç güreşçiler, azim ve hırsları ile dikkat çekiyor. Güreş Eğitim Merkezi’nde bulunan birçok sporcunun Rıza Kayaalp’i örnek alarak güreşe başlaması ise dikkat çekiyor. Güreş Eğitim Merkezi’nde 65’e yakın sporcu güreş sporunu yaparken kentte güreşe ilgi ise her geçen gün artıyor.
Hedefinin milli takıma girerek birçok başarıya imza atmak olduğunu söyleyen Ali Sefa Solmaz, "6 yıldır güreşiyorum. Güreş sporunu çok seviyorum. 2016 yılında Türkiye şampiyonu oldum. Daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Grekoromen stilde güreşiyorum. Hedefim Rıza Kayaalp gibi olmak. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum" dedi.
Mert Kaan Yozgat ise, 2 yıldır güreştiğini hatırlatarak, "İdollerim Rıza Kayaalp ve Taha Akgül. Onları izleyerek güreşe başladım. 2019 Anadolu liglerinde üçüncülüğüm var. Güreşi çok seviyorum. Burada her imkan sağlanıyor. Hedefim ilk önce Türkiye şampiyonluğu daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Bunun için çok çalışıyorum inşallah bunu başarırım" şeklinde konuştu.
Güreş Eğitim Merkezi’nde küçükler gurubu alt yapısı olarak çalışmalarını belirten Güreş Antrenörü Atilla Kirazlı, "Mesleğe başlayalı 10 sene oldu. Amacımız burada Rıza Kayaalp, Taha Akgül gibi şampiyonlar yetiştirmek. 912 yaş arasında 40 sporcumuz var. 1618 yaş gurubunda da 25 sporcumuz var. Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Önümüzde grup şampiyonalarımız var, Türkiye şampiyonası, Ana Lig müsabakalarımız var. Bu müsabakalar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Amacımız burada milli sporcular, şampiyonlar yetiştirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni yıla çalışarak girdiler
YEREL HABERLER Yeni yıla çalışarak girdiler
1,5 milyon liralık mandırasına elektrik hattı çektiremedi
YEREL HABERLER 1,5 milyon liralık mandırasına elektrik hattı ...
Köye dönüş yaptı karanlıkta kaldı
YEREL HABERLER Köye dönüş yaptı karanlıkta kaldı
Yozgat’ta 2 bin 20 adet çam fidanı dağıtıldı
YEREL HABERLER Yozgat’ta 2 bin 20 adet çam fidanı dağıtıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X