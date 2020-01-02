Geleceğin güreşçileri Yozgat’ta yetişiyor

Ata sporu güreşte Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkaran Yozgat’ta geleceğin güreşçileri, Türkiye’yi temsil etmek için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Celal Atik, Nasuh Akar, Necmi Gençalp ve Rıza Kayaalp gibi şampiyon güreşçilerin yetiştiği Yozgat’ta Güreş Eğitim Merkezi’nde antrenmanlarına devam eden grekoromen sitil güreşçileri, Rıza Kayaalp gibi Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak için çalışıyor. Güreş Antrenörü Atilla Kirazlı yönetiminde antrenmanlarına devam eden ve kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda önemli başarılar elde eden genç güreşçiler, azim ve hırsları ile dikkat çekiyor. Güreş Eğitim Merkezi’nde bulunan birçok sporcunun Rıza Kayaalp’i örnek alarak güreşe başlaması ise dikkat çekiyor. Güreş Eğitim Merkezi’nde 65’e yakın sporcu güreş sporunu yaparken kentte güreşe ilgi ise her geçen gün artıyor.

Hedefinin milli takıma girerek birçok başarıya imza atmak olduğunu söyleyen Ali Sefa Solmaz, "6 yıldır güreşiyorum. Güreş sporunu çok seviyorum. 2016 yılında Türkiye şampiyonu oldum. Daha iyi yerlere geleceğime inanıyorum. Grekoromen stilde güreşiyorum. Hedefim Rıza Kayaalp gibi olmak. Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum. Bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum" dedi.

Mert Kaan Yozgat ise, 2 yıldır güreştiğini hatırlatarak, "İdollerim Rıza Kayaalp ve Taha Akgül. Onları izleyerek güreşe başladım. 2019 Anadolu liglerinde üçüncülüğüm var. Güreşi çok seviyorum. Burada her imkan sağlanıyor. Hedefim ilk önce Türkiye şampiyonluğu daha sonra Avrupa ve dünya şampiyonluğu. Bunun için çok çalışıyorum inşallah bunu başarırım" şeklinde konuştu.

Güreş Eğitim Merkezi’nde küçükler gurubu alt yapısı olarak çalışmalarını belirten Güreş Antrenörü Atilla Kirazlı, "Mesleğe başlayalı 10 sene oldu. Amacımız burada Rıza Kayaalp, Taha Akgül gibi şampiyonlar yetiştirmek. 912 yaş arasında 40 sporcumuz var. 1618 yaş gurubunda da 25 sporcumuz var. Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Önümüzde grup şampiyonalarımız var, Türkiye şampiyonası, Ana Lig müsabakalarımız var. Bu müsabakalar için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Amacımız burada milli sporcular, şampiyonlar yetiştirmek. Bu doğrultuda çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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