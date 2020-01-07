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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Köse’den öğrencilere sürpriz

İHA

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Halk Kütüphanesi'nde ders çalışan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Köse’den öğrencilere sürpriz

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, İl Halk Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.
Ders çalışan öğrencilerle sohbet eden Başkan Köse, öğrencilere meyve salatası, not defteri ve kalem hediye etti.
Kütüphanelerde ders çalışırken meyve sürpriziyle karşılaşan öğrenciler büyük mutluluk yaşadıklarını belirterek, Başkan Köse’ye teşekkür etti.
“Öğrenci kardeşlerimizin yanındayız”
Belediye Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada; İl Halk Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, “Öğrenci kardeşlerimizin yanındayız ”dedi.
Başkan Köse,” Ziyaretimizle üniversiteye hazırlanan, KPSS’ye hazırlanan ve Yüksek Lisans Sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizle bir araya geldik. Öğrencilerimizin ayaküstü sorun ve isteklerini dinledik. Hem de bilindiği üzere Yozgat’ın Genç Elçileri Projesi ile 81 ilden öğrenciyi ilimizde ağırlamıştık. Şimdi projenin devamı olarak öğrenci ziyaretlerimiz başladı. İl Halk Kütüphanemizde ders çalışan öğrencilerimize şifa niyetine meyve salatası ikram ettik. Daha rahat not almaları içinde kalem ve not kağıtları dağıttık. Arkadaşlarımıza sınavlarında başarılar diliyoruz. Onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri için böyle bir çalışma yaptık. Sık sık ziyaretlerimiz devam edecek. Öğrenci kardeşlerimizin yanında olacağız. Yozgat Belediyesi’nin tüm imkanları öğrenci kardeşlerimize sonuna kadar açıktır” diye konuştu.
Öğrencilerden Teşekkür
Öğrencilerde ikramlardan dolayı Başkan Köse’ye teşekkür ederek, “Kütüphanede ders çalışırken Belediye Başkanımız ziyaretimize gelip sorun ve isteklerimizi dinledi. Bizlere meyve salatası ve not kağıtları dağıttı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk” diye konuştu.

YOZGAT

07 Ocak 2020 Salı

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