Aracının el frenini çekmeyi unuttu, peşinden metrelerce koştu

Yozgat’ta bir akaryakıt istasyonuna otomobilini yıkamak için giden ve el frenini çekmediği için park ettiği otomobilinin hareket ettiğini gören sürücünün, aracın peşinden koşması güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobili ile Yozgat merkez Köseoğlu Mahallesinde bulunan bir petrol istasyonunun araç yıkama bölümüne giden ve otomobilinden el frenini çekmeden park edip inen sürücü, bir anda otomobilinin geri geri gittiğini gördü. Otomobilinin peşinden metrelerce koşan sürücü, otomobili durdurmayı başarmadı. Otomobil Yozgat şehir merkezinden geçen E 88 karayolu refüjüne kadar yaklaşık 50 metre geri geri gitti. Otomobil refüje çarparak durabildi. Anayolda o esnada başka bir aracın geçmemesi ve vatandaşların olmaması olası bir kazayı önledi. Otomobil sürücüsü yolun ortasında duran aracını çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı. Onlar güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

YOZGAT 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:40

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.