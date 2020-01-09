El freni çekilmeyen otomobil yola çıktı, sürücü peşinden koştu

YOZGAT'ta, akaryakıt istasyonunun oto yıkama bölümünde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Sürücünün arkasından koşmasına rağmen yetişemediği araç, E-88 karayoluna çıkarken, bu sırada yoldan araç geçmedi.

E-88 karayolunun Köseoğlu mahallesi mevkiinde yol kenarındaki akaryakıt istasyonunun oto yokama bölümünde sürücüsünün yıkanması için park edip, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket etti. Geriye doğru giden otomobil, E-88 karayoluna yöneldi. Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücü durumu fark edip, aracın peşinden koştu. Ancak hareket halindeki araca binemedi. Otomobil, E88 karayoluna çıktı. Otomobil, refüje çarptıktan sonra bu kez ileriye doğru hareket etti. Bu sırada yoldan başka bir araç geçmedi. Sürücü, yolun kenarında kendiliğinden duran otomobile binip, uzaklaştı.



YOZGAT 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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