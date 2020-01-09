Yozgat’ta bıçaklı kavga: 1 ölü

Yozgat’ta tartıştığı şahıs tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde karşılaşan T.E. ve Ferhat Çapan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E., Ferhat Çapan'ı bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çapan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan T.E.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
YOZGAT
09 Ocak 2020 Perşembe
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