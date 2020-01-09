Yozgat’ta bıçaklı kavga: 1 ölü

YOZGAT'ta, çıkan bıçaklı kavgada omzundan ve karnından yaralanan Ferhat Çapan (46) hayatını kaybetti. Taha E. gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yozgat kent merkezi Şehzade Caddesi'nde meydana geldi. Taha E. (29) ile Ferhat Çapan arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taha E., bıçakla Çapan'ı omzundan ve karnından yaraladı. Çapan da, Taha E.'yi tahta sopa ile başından yaraladı. Ağır yaralanan Çapan, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince Yozgat Şehir Hastanesi'ne, Taha E. de Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Çapan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Taha E. ise tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.





YOZGAT 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:26

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