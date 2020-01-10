Yozgat’ta bahis dolandırıcısı 6 şüpheli tutuklandı

"Ben hep hip hop'tım"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yozgat’ta yüksek kazanç vaadiyle internet üzerinden sahte bahis kuponu satarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Sahte bahis kuponu düzenleyerek sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen ve Yozgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan A.C.B. (20), B.C.K.(20), A.O.A. (20), S.O. (19), A.S. (18) ve N.S.Y. (17) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Şüphelilerin bilgisayar ve telefonlarında yapılan incelemede, yüksek kazanç vaadiyle kandırdıkları kişilerin 500 bin lirasını dolandırdıkları, mağdurların kredi kartı bilgilerine ulaşarak alışveriş yaptıklarının tespit edildiği öne sürüldü.

YOZGAT 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:41

YATSI 19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.