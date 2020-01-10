Vali Çakır, ‘çalışan gazeteciler’ gününü kutladı

Yozgat Valisi Kadir Çakır, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla görev yapan ulusal basın ve yerel basın çalışanları ile bir araya geldi.

İl Özel İdaresi Misafirhanesinde basın mensuplarıyla buluşan Vali Çakır, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlayarak başarı dileklerinde bulundu.

Yozgat’ta basın mensuplarının özveriyle çalıştığını söyleyen Vali Çakır, “Sizler emeğinizi karda, kışta, soğukta, sıcakta esirgemeden görevinizi yapan insanlarsınız. Hepinizin gününü ayrı ayrı kutluyorum. Sizler bir anlamda bizim elimiz, ayağımız, kulağımızsınız. Eleştirilerinize her zaman açığız, bunu samimi bir şekilde söylüyorum. Hepimizin yapıcı olması lazım. Sonuçta idare dediğimiz şey birkaç kişinin yapacağı şey değil. Bu ne kadar geniş kitlelere yayılırsa o kadar sorun çözümlü odaklı olur. Bunlarda en etkin kesimlerden biri de sizlersiniz. Tabi sadece eleştirerek değil çözüm getirerek te bazen bu sorumluluğu almanız lazım” dedi.

YOZGAT 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:55

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YATSI 19:05

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