Mahalle toplantıları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mahalle toplantıları devam ediyor

İHA

Yerel seçim döneminde Gönül Belediyeciliği sloganıyla çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin, hemşerilerine yerel yönetimlerde söz sahibi olması için başlattığı Gönül Buluşmaları Mahalle Toplantıları devam ediyor.

Mahalle toplantıları devam ediyor

Yerel seçim döneminde Gönül Belediyeciliği sloganıyla çalışmalarını sürdüren Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'nin, hemşerilerine yerel yönetimlerde söz sahibi olması için başlattığı Gönül Buluşmaları Mahalle Toplantıları devam ediyor.
Gönül Buluşmaları ile Belediye faaliyetlerini ilk ağızdan anlatma fırsatı bulan Başkan Köse, Vatandaşların sorunlarını kayıt altına alarak çözülmesi için yeni bir dönem başlattı.
Sıkılmadık bir el, talebi dinlenmedik tek bir hemşehriler kalmayacak anlayışı ile "Gönül Buluşmaları'nı" başlatan Başkan Köse, yeni dönem hakkında bilgiler verdi.
Aşağı Çatak Mahallemizde bulunan mahalle sakinleri ile bir araya gelen Başkan Köse; "Göreve geldiğimiz günden bu güne elini sıkmadığımız, talebini dinleyemediğimiz hemşehrimiz kalmasın diye Yozgat'ımızın her köşesinde Gönül Buluşmalarımız sürüyor. Bu kez Yukarı Çatak Mahallemizin değerli sakinleri ile bir araya gelerek istişarelerde bulunduk. Bizleri en kalbi duygularla misafir eden mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Bu buluşmalarımızda ki amaç hemşehrilerimizin ilk ağızdan bizlere sorunlarını iletmesini sağlamak. Ama toplantılarımızda hiç bir sorun kulak ardı edilmesin diye tüm talepleri rapor altına alıyoruz. Bu raporlar ilgili müdürlüklerimizin faaliyet gösterdiği alanlara göre dağılıyor. Müdürlerimiz, sorunları en kısa sürede çözmek için gayretlerini sarf ediyor. Sorunların durumuna göre, çözülüp çözülmeyeceği hemşehrilerimize iletiliyor. Sürecin başından sonuna her konuda bilgi sahibi oluyorlar. Bu şekilde hemşehrilerimizi yerel yönetimimiz içerisinde söz sahibi yapmış oluyoruz. Mahallemize tekrar geldiğimizde tüm hemşehrilerimize tek tek hesap vererek şeffaf belediyecilik esasına uygun bir yönetim sergiliyoruz. Mahalle toplantılarımıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Biz hizmetkarı olduğumuz kardeşlerimizin yanlarına giderek bizden taleplerini dinliyoruz" dedi.

YOZGAT

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:45
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çözüm Koleji öğrencilerinin Erciyes’te kayak keyfi
YEREL HABERLER Çözüm Koleji öğrencilerinin Erciyes’te kayak keyfi
Yozgat’ta 31 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Yozgat’ta 31 parça tarihi eser ele geçirildi
Yozgat’tan TGRT Spor’a ödül
YEREL HABERLER Yozgat’tan TGRT Spor’a ödül

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X