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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Verilen söz yerine getirildi

İHA

Yozgat Çapanoğlu Mahallesinde gerçekleşen "Gönül Buluşmasında" vatandaşlardan gelen asfalt talebine Belediye Başkanı Celal Köse kayıtsız kalmadı. Hava koşullarının mevsim şartlarının dışında ısınması sonucunda çalışmalar başladı.

Verilen söz yerine getirildi

Yozgat Çapanoğlu Mahallesinde gerçekleşen “Gönül Buluşmasında” vatandaşlardan gelen asfalt talebine Belediye Başkanı Celal Köse kayıtsız kalmadı. Hava koşullarının mevsim şartlarının dışında ısınması sonucunda çalışmalar başladı.
Toplantıda mevsim şartları ne olursa olsun istenilen bölgeye asfalt atılacağını ifade eden Başkan Köse’nin sözlerinin ardından asfalt ekipleri çalışmalara başladı.
Yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Köse, “Daha önce de dediğimiz gibi bize gelen hiçbir talebi göz ardı etmiyoruz. Çapanoğlu Mahallemizde gerçekleşen “Gönül Buluşmasında” hemşehrilerimizden yoğun bir asfalt talebi gelmişti. Normalde asfalt sezonu şuan mevsim şartlarından dolayı mümkün değildi. Ancak havaların mevsim normalleri dışında ısınması sonucunda hemşehrilerimizin mağduriyet yaşamaması bölgede için asfalt serim çalışmalarımızı hemen başlattık. Bu şekilde yeni yollarına kavuşmak isteyen hemşehrilerimizin yaz ayını beklemesine gerek kalmadı. Bizde verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirdiğimiz için mutluluk duyuyoruz. Çalışmalarımız kısa süre içerisinde tamamlanacak. Mahalle sakinlerimizde çamurlu yollardan kurtarmış olacağız” dedi.

YOZGAT

15 Ocak 2020 Çarşamba

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