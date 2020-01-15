Yozgat’ta vatandaşlar kara hasret kaldı

Kara kışın çetin geçtiği Yozgat’ta bu yıl beklenen kar yağışının olmaması sebebiyle vatandaşlar kara hasret kaldı.

Yurdun birçok kesiminde soğuk ve karlı hava etkili olurken kışın çetin geçtiği Yozgat’ta vatandaşlar Ocak ayında kara hasret kaldı. Gündüz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Yozgat’ta yaz mevsimini aratmayan görüntüler yaşandı. Vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı’nda güneşli havanın tadını sohbet edip yürüyüş yaparak çıkardı.

Yozgat’ta Ocak ayında hava sıcaklığının normal değerlerin üstünde olması kimi vatandaşları tedirgin ederken kimi vatandaşları da mutlu etti.

Kara hasret kaldıklarını anlatan Şakir Mavili, “Geçen yıl bu zamanlarda Yozgat’ta kar vardı. Ama şu an maalesef kar yok, yakın illerimize bakıyoruz, Ankara, Sivas, Çorum’da kar var Yozgat’ta kar yok. Çiftçilerimiz perişan, kar olmayınca ürün de olmayacak. Yazın su sıkıntısı olacak. Hastalıklar artacak” dedi.

Adem Temiz ise, “Kara hasret kaldık. Ocak ayında kışı doğru düzgün yaşayamıyoruz. Yazdan kalma günler yaşıyoruz, kışı özledik. Göletlerde sular azaldı, yazın bu durum daha da sorun olacak. Karın yağmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

YOZGAT 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:46

YATSI 19:09

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