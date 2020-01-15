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Yozgat’ta tarihi dokuya uygun yeni taksi durağı yapılıyor

İHA

Yozgat Belediyesi şehirde vatandaşlara ulaşım hizmeti veren taksi duraklarına estetik bir görünüm kazandırmak için Un Pazarı girişinde bulunan taksi durağı yerine özel tasarım kubbeli taksi durağı yapımına başladı.

Yozgat’ta tarihi dokuya uygun yeni taksi durağı yapılıyor

Yozgat Belediyesi şehirde vatandaşlara ulaşım hizmeti veren taksi duraklarına estetik bir görünüm kazandırmak için Un Pazarı girişinde bulunan taksi durağı yerine özel tasarım kubbeli taksi durağı yapımına başladı.
Yozgat Belediyesi Un Pazarı girişinde bulunan eski taksi durağının yerine daha modern ve meydanın tarihi dokusunu yansıtan özel tasarımlı kubbeli taksi durağı inşasına başladı. Yozgat Belediyesi tarafından ilerleyen zamanlarda da şehirde bulunan diğer taksi durakları için de çalışmalar başlayacak.
Şehirde görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak ve taksici esnafının daha sağlıklı bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla özel tasarımlı taksi durakları yapmaya başladıklarını anlatan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, “Un Pazarı şehrimizin kalbi denilen bölgemizde yer alıyor. Bu bölgede bulunan taksi durağı şehir estetiğimiz açısından oldukça çirkin bir görüntü sergiliyordu. Biz de bu bölgenin dokusuna yakışan bir taksi durağı inşa ediyoruz. Durağımız, Un Pazarının tarihi dokusunu yansıtan, kubbeli bir şekilde olacak. Bu şekilde taksi durağını da bölgeyle bütünleştirmiş olacağız. Biz Yozgat’ın tarihi dokusuna çok önem veriyoruz. Tarihi dokuyu korurken de şehir estetiğimize katkı veren çeşitli çalışmalarımız olacak. İnşallah ilerleyen zamanlarda da diğer taksi duraklarımız için farklı çalışmalarımız olacak. Taksici esnafı kardeşlerimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun.” dedi.
Yozgat’ta taksicilik yapan Selahattin Yılmaz ise yapılan duraktan dolayı Belediye Başkanı Celal Köse’ye teşekkür etti. Yılmaz, “Durağımız oldukça modern bir görünüme kavuşacak. Hem de tarihi bir görüntüsü var. Bizlere bu imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Celal Köse’ye tüm taksici arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

YOZGAT

15 Ocak 2020 Çarşamba

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