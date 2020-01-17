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Yozgat’ta 73 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

İHA

Yozgat'ta ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 73 bin 360 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Yozgat’ta 73 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı

Yozgat’ta ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören 73 bin 360 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.
Ülke genelinde olduğu gibi Yozgat’ta da öğrenciler, 20192020 eğitim yılının ilk dönemini tamamlayarak karne heyecanı yaşadılar. Yozgat genelinde 73 bin 360 öğrenci, sabah erken saatlerde okullarına giderek karnelerini aldılar. Erdoğan Akdağ İlk ve Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.
20192020 eğitim öğretim yılının ilk döneminde öğrencilerle birlikte karne heyecanı yaşadıklarını söyleyen Vali Çakır, “Bugün 73 bin 360 öğrencimiz karne aldı. Hepsinin yolları açık olsun. Öğretmenlerimize, ailelerimize çok teşekkür ediyorum. Okul önemli ama evdeki eğitim de çok önemli. Bütün işi öğretmenlere bırakmayın. Evdeki düzen ve disiplin çocukların yetişmesinde çok önemli. Çocukları aşağılamayın, değerli olduklarını mutlaka hissettirin. Başkaları ile kıyaslayıp onları yok saydığınızda size de, bize de, topluma da çok büyük zararları oluyor maalesef. Hem velilerimiz hem de çocuklarımız açısından zaman çok hızlı geçiyor. Zamanı iyi değerlendirelim. Evde mutlaka disiplin olsun. Belirli bir yaştan sonra çocuklarımız yalnız kalacaklar. Hepsi üniversitelere gidecekler. Burada da kalmış olsalar bir disiplin şart. Bizler idareciler olarak, öğretmenler olarak çok dikkatli olmalıyız. Çocuklarımız bizim en büyük servetimiz. Çocuklarımıza sağlıklı bir hayat temenni ediyorum. Öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

YOZGAT

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:25
  • GÜNEŞ 07:53
  • ÖĞLE 12:56
  • İKİNDİ 15:26
  • AKŞAM 17:48
  • YATSI 19:11
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