Eski Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü FETÖ'den hakim karşısına çıktı

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Yozgat ve Kayseri’deki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Kayseri Şeker Fabrikası'nın eski genel müdürü L.B., hakim karşısına çıktı.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Yozgat Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan eski Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü L.B., ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada sanık L.B.'nin savunması alınmazken, savunma avukatı sanığın Kayseri'de gözaltına alındığını, sanığa isnat edilen suç delilleri ile olay yerinin yine Kayseri olduğunu ifade ederek, mahkemenin yetkisizlik kararı verip dosyanın Kayseri'ye gönderilmesini talep etti. Talebi değerlendiren mahkeme heyeti, yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Kayseri Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

YOZGAT 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:25

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