Yozgatlı beşizler karnelerini aldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde 2012 yılında dünyaya gelen İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin beşiz çocukları karne heyecanı yaşadı.

Akdağmadeni 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulunda düzenlenen karne töreniyle 2. sınıf öğrencileri, Zeynep Muhteber, Muhammed Emin, Yunus Kerem, Ömer Faruk ve Davut Ege karnelerini Kaymakam Murat Kaplay ve Belediye Başkanı Nezih Yalçın’dan aldı.

Kaplay, yaptığı konuşmada, yarıyıl tatilinin, öğrenci, öğretmen ve velilere hayırlı olmasını dileyerek “Sizler bizim, dolayısıyla bu ülkenin geleceğisiniz. Sizler iyi bir eğitim alarak yetişecek ve gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacaksınız. Bugün bizim bulunduğumuz bu makamlara sizler gelecek, ülkemize ve milletimize hizmet edeceksiniz” dedi.

Karnelerini alan beşizler sınıfta arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

YOZGAT 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.