Potanın kazananı Çözüm Koleji oldu

20192020 eğitimöğretim yılı okul spor faaliyetleri kapsamında düzenlenen Basketbol Turnuvası'nda Yozgat Çözüm Koleji AnadoluFen Lisesi erkek basketbol takımı, final maçında rakibini yenerek il şampiyonu oldu.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler A kategorisi final maçında Yozgat Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi ile karşılaşan Yozgat Çözüm Koleji AnadoluFen Lisesi, rakibini 6154 mağlup ederek şampiyon oldu. Çözüm Koleji Anadolu Fen Lisesi, böylece Yozgat’ı Türkiye şampiyonalarında temsil etme hakkı kazandı. Gençler B kategorisinde ise Yozgat Bilim Teknik Koleji Bayan Basketbol Takımı, il birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'nda ili temsil etme hakkı kazandı.

Yozgat Çözüm Koleji Anadolu Fen Lisesi ve Bilim Teknik Koleji takımlarına kupalarını İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak ve Basketbol İl Temsilcisi Çelebi Dursun verdi.

YOZGAT 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:26

AKŞAM 17:48

YATSI 19:11

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