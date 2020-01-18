Türkiye’nin ilk şehir hastanesi olarak 16 Ocak 2017 tarihinde kapılarını açan Yozgat Şehir Hastanesi 3 yaşında. Bugüne kadar yaklaşık 3 milyon hastanın şifa aradığı hastanede, 950 Sağlık Bakanlığı, 875 özel hizmet sağlayıcısı ekip, 7/24 görev yapıyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından “KamuÖzel İşbirliği” (PPP) modeli ile hizmet veren ve bugüne kadar sağlık hizmetleri alanında birçok ödülün sahibi olan Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. İbrahim Akkurt, 3’ncü yıldönümü nedeniyle verdiği mesajda, tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Son üç yılda ihtiyaç duyan tüm hastalara en kaliteli sağlık hizmetinin sunumu konusunda özverili çalışmalar sergilendiğini belirten Başhekim Opr. Dr. Akkurt, istatistik verilere de dikkati çekerek, şöyle devam etti: “2 milyon 885 bin 776 muayene işlemi (acil servis dahil), sahip olduğumuz teknolojik imkanlarla 80 bin 675 ameliyat, 95 bin 378 hastamızın yatışı yapılarak tedavileri gerçekleştirildi. 8 bin 156 bebek hastanemizde dünyaya gözlerini açtı. Hastanemiz istatistiklerde göz kamaştırarak halkımıza verilen hizmet kalitesini yükseltmeyi kendine hedef edinmiştir. Hastanemiz 2018 kriterlerine göre HIMSS EMRAM Seviye 7 Sertifikasını alan Avrupa’da tek, Türkiye’de ilk şehir hastanesi olmuştur. Hizmet kalitesinin her zaman en üst seviyede tutulmasına özen gösterilen hastanemizde yoğun bakım yatak sayımızı 60’a yükselterek hastalarımızın dışarıya sevk işlemleri önemli oranda düşürülmüştür. Yozgat Şehir Hastanesi, dijitalleşmenin en üst seviyesi olarak kabul edilen HIMSS Emram 7 sertifikası sahibi olmasının yanı sıra, “Sağlıkta Kalite Standartları” ve “Anne Dostu Hastane” ödülleri ile yeniden kullanılabilir tüm tekstil ürünlerinin hijyenik olduğunu gösteren ’RAL GZ992’ sertifikasına sahip”

Başhekim Opr. Dr. Akkurt, “Bütün bu çalışmaları gerçekleştirmemizde gayret eden ve ekip ruhuyla fedakârlık gösteren 950 Sağlık Bakanlığı ve 875 Özel Hizmet Sağlayıcısından oluşan bütün çalışma arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese sevgi ve saygılarımı sunarım.” dedi.

YOZGAT 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:49

YATSI 19:12

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