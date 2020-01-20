Yozgat’ta karın keyfini çocuklar çıkardı

Yozgat’ta etkili olan kar yağışının ardından çocuklar, mahalle sokaklarında kızak kaymanın keyfini yaşadı.

Yozgat’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken kar yağışına en çok sevinen çocuklar oldu. Kar yağışını fırsat bilen çocuklar karton ve naylonlarla yaptıkları kızaklarla kayarak gönüllerince eğlendi. 15 tatili fırsat bilen çocuklar, sokakta kayarak karın keyfini çıkardı. Çocukların kızak keyfi renkli görüntüler oluşturdu.

Kızak kayan çocuklardan Berat Kargı, “Bugün kar yağdı, yokuştan aşağı kayıyoruz, eğleniyoruz” derken İshak Derler ise “Bugün 15 tatil, kızakla kayıyoruz, çok eğleniyoruz. Okul zamanı yağsa belki tatil olmayacaktı, iyi ki kar 15 tatilde yağdı” dedi.

Berat Talas da “Yozgat’a bugün kar yağdı, çok mutluyuz. Arkadaşlarla kayıyoruz, yarış yapıyoruz ve güzelce kayıyoruz” ifadelerine yer verdi.

YOZGAT 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:52

YATSI 19:14

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