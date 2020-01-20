Dünya finallerinde Türkiye’yi temsil edecek

Türkiye geneli düzenlenen Future Problem Solving yarışmasında (gelecek problemleri çözme) Türkiye birincisi olan Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi öğrencisi İpek Alibeyoğlu, Amerika’da yapılacak Dünya finallerinde Yozgat’ı temsil edecek.

Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programı (Future Problem Solving Program International) tarafından düzenlenen ‘Senaryo Yazımı’ dalında Türkiye birinciliği elde eden Yozgat Çözüm Koleji Fen Lisesi öğrencisi İpek Alibeyoğlu, Amerika’da düzenlenecek olan Dünya finallerinde hem okulunu hem de Yozgat’ı temsil etmenin heyecanını yaşıyor.

Yozgat Çözüm Koleji Fen ve Anadolu Lisesi Müdürü Yusuf Avan yaptığı açıklamada “Yaratıcılığı, eleştirel düşünmeyi ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlayan yarışmada hem Yozgat’ı hem de okulumuzu temsil ederek senaryo yazımı kategorisinde Türkiye birinciliğini elde eden öğrencimiz İpek Alibeyoğlu’na ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Öğrencimizin Amerika’da düzenlenecek olan final yarışmasında da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

YOZGAT 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:24

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