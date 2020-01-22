Sorgun’da sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kış mevsiminde yiyecek sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, belediye personeli eşliğinde sokakta yaşayan hayvanlara yiyecek götürerek, onları besledi. Belediye Başkanı Ekinci, düzenli olarak sokak hayvanları için belirli noktalara mama bıraktıklarını belirterek, "Sorgun Belediyesi olarak yoğun kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına belirli bölgelerde besleme yapıyoruz. Bunu zaman zaman yapıyoruz. Ama özellikle yoğun kar sebebiyle yiyecek bulmakta zorlandıkları için bunu daha yoğun şekilde yapıyoruz. Diğer günlerde kendi karınlarını doyurabiliyorlar fakat kar yağışında yiyecek bulmakta zorlanıyorlar. Bu konuda halkımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum. Tüm canlıların yaşama hakkı olduğunu unutmadan kış mevsimini sokak hayvanları için kolaylaştırmalıyız. Artan yemekleri çöplere dökmek yerine sokak hayvanları için biraz suyla beslenme alanlarına koymamız insanlık adına da önemli bir harekettir" dedi.

YOZGAT 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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