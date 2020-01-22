Boğazlıyan'da sürü yönetimi elemanı kursu başladı

Yozgat’ın Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Halk Eğitimi Merkezi ASO Müdürlüğü) işbirliğinde açılan sürü yönetimi elemanı kursu başladı.

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması, çobanlığın daha cazip hale getirilmesi amacıyla başlatılan sürü yönetimi elemanı eğitimi kapsamında Halk Eğitim Müdürlüğü ve Boğazlıyan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortak çalışması ile Boğazlıyan Halk Eğitimi Merkezi ASO Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda kurs açıldı. Boğazlıyan’ın küçükbaş hayvan varlığı ve mera açısından çok önemli potansiyele sahip olduğunu dile getiren Boğazlıyan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kadir Erdem, kursu tamamlayan yetiştiricilerin küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde detaylı bilgilere sahip olacaklarını ifade etti. Sürü yönetimi elemanı yetiştirmenin önemine vurgu yapan Erdem, "Çobanlığı cazibeli bir meslek haline getirmek ve bu sayede kırsal alanda vasıflı ve kayıtlı yeni bir istihdam ortamı oluşturmak öncelikli hedefimizdir. Bunun yanında meraların bilinçli kullanılması ve korunmasına doğrudan katkı sağlamak, küçükbaş hayvanlardan elde edilen verimi artırmak ve ülke ekonomisine sağladığı katkıyı arzu edilen düzeye ulaştırmak, bakım ve besleme standardını yükselterek küçükbaş hayvan refahını sağlamak, ülkemizde küçükbaş hayvan varlığını artırmak ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yeni üretim metotlarının uygulanmasını temin etmek amaçlarımız arasındadır" ifadelerini kullandı.

Erdem, “Boğazlıyan İlçe ve Orman Müdürlüğü Veterinerleri Cağrı İncirkuş ve Cezmi Özer tarafından kursiyerlere merada hayvan bakımı, sürü yöneticiliğinde güvenlik, küçükbaş hayvanlarda kayıt, küçükbaş hayvanların beslenmesi ve beslenme hastalıkları, ıslah, barınak ortamı, koyun ağılı, keçi ağılı kurabilme, koyun ve keçi ırkını seçebilme, sağım yapabilme, süt verimi ve bulaşıcı hastalıklara karşı koruyabilme konularında eğitim verilecek” dedi.

20 Ocak12 Şubat tarihleri arasında toplam 104 saat eğitim verileceğini belirten Erdem, kurslara toplam 60 kişinin katılacağını söyledi.

YOZGAT 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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