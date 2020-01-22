Akdağmadeni’nde uyuşturucu ile mücadele toplantısı yapıldı

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Kaymakam Murat Kaplay başkanlığında ‘Uyuşturucu ve Bağımlılıkla ile Mücadele Değerlendirme Toplantısı’ gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya kurum müdürleri de katıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Kaymakam Kaplay, uyuşturucu ile mücadele kapsamında hükümetin çok ciddi tedbirler aldığını söyledi. Kaplay, “Güvenlik kuvvetlerimizle yapılan çalışmalarda çok önemli başarılar elde ediliyor. Bu iş bir kişinin, bir kurumun yapabileceği bir iş değil, bütün kamu kurum ve kuruluşları ile toplumun her kesiminin yapması gereken bir çalışmadır. Uyuşturucu bağımlılığı sadece uyuşturucuyu kullanan vatandaşa zarar vermiyor, toplumun bütün kesimleri çok ciddi anlamda zarar görüyor. Uyuşturucu kullanımı, toplumumuzun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden, geleceğimizin teminatı gençleri hedef alan son derece önemli bir sorun haline gelmiştir. Onun için uyuşturucuyla mücadeleyi devlet ve millet olarak topyekün yapmamız gerekiyor” dedi.

Toplantı, katılımcıların uyuşturucuyla mücadele konusunda yaptıkları sunum ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

YOZGAT 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:23

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