Jandarma yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, karla kaplı olan doğada yem bulmakta zorlanan av ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğanın karla kaplanmasıyla yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarını unutmadı. Kuşlar için buğday, yaban hayvanları için ise ekmek temin eden ekipler, yiyecekleri şehir dışında bir araziye bıraktı. Buğdayı açık alanlara serpen ekipler, ekmekleri de ağaç dallarına astı.

Bu çalışmanın jandarma ekipleri tarafından kış boyunca süreceği bildirildi.

YOZGAT 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:23

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