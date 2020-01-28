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Belediye’den taziye çadırı hizmeti

İHA

Yozgat Belediyesi 4 adet taziye çadırı alarak vatandaşların ücretsiz hizmetine sundu.

Belediye’den taziye çadırı hizmeti

Yozgat Belediyesi 4 adet taziye çadırı alarak vatandaşların ücretsiz hizmetine sundu.
Daha önce Yozgat Belediyesi envanterinde bulunmayan ve vatandaşlar tarafından eksikliği hissedilen taziye çadırları Cumhuriyet Meydanı’nda sergilenmeye başlandı.
Taziye çadırları kapasitesi 80 ve 100 kişi arasında değişiyor. Çadırlar yakınlarını kaybeden vatandaşlara hizmet verecek.
Yozgat Belediyesi tarafından kullanıma sunulan taziye çadırları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Celal Köse, “Yıllardır Yozgat Belediyesi bünyesinde taziye çadırları bulunmuyordu. Hemşehrilerimiz de bunun eksikliğini bizimle birlikte hissediyordu. Biz hemen taziye çadırlarını alarak hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. Cenaze hizmetlerinde görevli arkadaşlarımız koordinesinde bir yakınını kaybeden hemşehrilerimizin evinin önüne üç gün boyunca taziye çadırımızı kuracağız. Masa ve sandalye desteği vererek zor günlerinde yanlarında olacağız. Çadırlarımız 80 ve 100 kişi kapasiteli. Hemşehrilerimizin bu hizmeti görmesi için, şuan çadırlarımızı Cumhuriyet Meydanı’nda sergiliyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

YOZGAT

28 Ocak 2020 Salı

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