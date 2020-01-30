Kış çaylarına ilgi arttı

Kış mevsimiyle birlikte Yozgat’ta birçok vatandaş soğuk geçen aylarda hastalıklardan korunmak için alternatif tıp olarak kullanılan doğal bitkilere yönelmeye başladı.

Yozgat’ta kış mevsimi ile birlikte aktarlara olan ilgi arttı. Soğuk algınlığına yakalanmak istemeyen vatandaşlar, ıhlamur, tarçın, karanfil ve kuşburnuna yoğun ilgi gösteriyor. Yozgat’ta aktarlık yapan Murat Ursavaş, kış mevsiminde vatandaşların doğal bitkilere yöneldiğini belirterek ıhlamur, tarçın, zencefil, karanfil ve kuşburnu karışımıyla hazırlanan kış çayının revaçta olduğunu söyledi.

Kış çaylarının gribe ve soğuk algınlığına karşı vücut direncini artırdığını söyleyen Ursavaş, bu çayları hasta olmadan önce tüketmenin daha doğru olacağını dile getirdi. Ursavaş, “Kış aylarında en çok sattığımız hazır paketlerde bulunan karışım çayıdır. İçinde kuşburnu, tarçın, ıhlamur, ada çayı, narçiçeği, zencefil bulunmakta. Bunlar vücudun direncini artıran bitki çaylarıdır. Bazı vatandaşlarda kendi isteğine göre kış çayı hazırlatıyor. Bu çayları 15 dakika sıcak suda bekletip süzdükten sonra içilmeye hazır hale getiriyoruz” dedi.

YOZGAT 30 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:18

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