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Yoğun kar çok sayıda ağacın kırılmasına neden oldu

İHA

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağaç kırıldı.

Yoğun kar çok sayıda ağacın kırılmasına neden oldu

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası karın ağırlığına dayanamayan çok sayıda ağaç kırıldı.
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezinde kar kalınlığının yarım metreye ulaşması nedeniyle çok sayıda ağaç kırıldı. Yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünen ilçede Akdağmadeni Belediyesi ekipleri, karla etkin bir şekilde mücadele gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, ilçede gece saatlerinden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken kar ağırlığını taşıyamayan ve kırılan ağaçlar ise belediye ekiplerince temizleniyor.
Karın yağmasına sevindiğini söyleyen Taner Özen, “Akdağmadeni’ne yağan kar yağışı şuan yarım metre olmuş durumda. Kar ağırlığı ile birlikte birçok ağaç kırıldı. Karın yağmasına çok sevindik, mutlu olduk. Kar olmasa yazın su sıkıntısı çekerdik” dedi.
Diğer yandan ise Akdağmadeni İlçesi Boyalık, Pazarcık, Çardak, Kılıçlı, Güllük, Kayabaşı, Akbaş ve çevre köylerinde olumsuz hava şartlarından kaynaklı elektrik kesintileri yaşanıyor. Ekipler vatandaşların sorun yaşaması için arıza giderme çalışmalarına devam ediyor.

YOZGAT

30 Ocak 2020 Perşembe

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